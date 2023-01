Il est gourmand Deladonchamps ! Emission spéciale à Gérardmer avec le comédien Pierre Deladonchamps

C'est le festival de Cinéma à Gérardmer ce week-end. L'occasion pour Jérôme Prod'homme et Philippe Laruelle de se poser dans le caveau du Grand Hôtel de Gérardmer pour papoter avec des invités. Aujourd'hui, un artste passionnant, généreux et doué : Pierre Deladonchamps. Il est lorrain en plus !

Membre du Jury du Festival de Cinéma Fantastique de Gérardmer cette année, Pierre Deladonchamps a déjà une très belle carrière et elle continue de plus belle avec toujours plus de film et peut être bientôt un film en tant que réalisateur. Un garçon originaire de Lorraine, qui a d'ailleurs choisi de continuer à vivre à Nancy, et qui nous a raconté comment il vit son métier. Par exemple le rapport entre comédien et réalisateur.

Il nous a aussi parlé de ses plats d'enfance, notamment de ce chocolat au lait que faisaient ses parents et dont il se souvient avec plaisir et émotion. Il nous a aussi parlé de ces petits plats lorrains qu'il aime bien : notamment les tourtes lorraines...

Une rencontre avec un garçon qui aime aussi beaucoup les Vosges et notamment Gérardmer où il venait déjà petit, avant même de commencer le cinéma...