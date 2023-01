Il est gourmand, photographe et super sympa : Alex Marquis est l'invité culinaire de France Bleu

Plus qu'un photographe c'est "le" photographe parce que Alex est journaliste photographe depuis des années. Il travaille pour les journaux du groupe Ebra : l'Est Républicain, Vosges Matin et le Républicain Lorrain, et il couvre tous les grands evenements et notamment le Festival de Gérardmer qu'il connaît bien.

C'est aussi un grand gourmand ! La preuve c'est qu'il a apporté ses petits pâtés lorrains achetés à Gérardmer et une délicieuse tarte aux brimbelles. On les a dégusté et on a causé... Et on a rigolé !

Nicole CURTIT et Jérôme HIRTH passaient par là, on les a invité à nous parler de l'autre grand évenement à Gérardmer cette année : la fête des jonquilles. Et notamment l'éléction de la Reine des jonquilles qui aura lieu le 11 février prochain...