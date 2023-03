Le saumon c'est trop bon

Chaque jour, on cuisine des produits du moment avec les meilleurs chefs de la région. Aujourd'hui, c'est Kévin MEIGE chef en second de l'Excelsior à Nancy. Il a choisi le saumon et nous a donné des moyens de le cuisiner facilement...

Un pavé de saumon de Norvège pour la recette © Radio France - Bernard Adam

Dans une quiche par exemple, avec une migaine classique. Sucré salé, il est bien aussi le saumon. On peut, bien sûr, le mettre avec des pâtes. Michèle, qui nous écoute à Frouard, nous a donné une recette de gratin de pommes de terre au saumon. André à Saint Nicolas de Port nous a parlé d'un plat de saumon avec des tomates confites, tandis que Jessica nous a parlé de son roulé de courgette au saumon. Notre chef Kevin MEIGE, second de l'Excelsior, rue mazagran à Nancy Un jour un commerce Et le saumon c'est combien ? On file chez notre poissonnier. On tourne entre 37 et 42 euros le kg.