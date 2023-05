Les meilleurs moments de Côté saveur l'invité

Le lait : goût, texture... On fait le plein en cuisine avec Karine Lépine.

Chaque jour on demande à nos chef(fe)s de Lorraine des idées et des conseils pour la cuisine. Aujourd'hui c'est Karine Lépine, cheffe du Restaurant "Madame" à Nancy (bib Michelin) qui nous a parlé du lait. Elle craque pour le lait de ferme, plus dense, plus "gouteux" et qui permet de faire mieux...