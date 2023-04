Les quiches (pas la quiche Lorraine mais toutes les autres)

Chaque jour les meilleurs chefs de Lorraine rejoignent le micro de France Bleu Lorraine. Aujourd'hui, c'est Julien Picard qui nous rejoint pour nous parler quiches. Attention ! Pas le quiche Lorraine mais les autres. Il nous a donné des idées et il a rappelé que la pâte est loin d'être accessoire.

Julien nous a donné une super recette de pâte brisée. Il y met notamment du saindoux. Ca la rend meilleure et elle ne se rétracte pas. Il nous a aussi expliqué que la migaine n'est pas forcément la même dans une quiche que dans la quiche Lorraine. Il y met moins d'oeuf et plus de crème.

Chantal nous a donné une belle recette de quiche à la truite et à l'estragon.

Julien PICARD est chef et patron du restaurant "Le Bistronome" rue Saint Michel à Nancy. Il est conseillé de réserver.

Un jour un commerce

Aujourd'hui c'est Géraldine qui nous a rejoint. Elle tient le Garage à légumes, un lieu où on ne trouve que des produits lorrains de circuit-court : des légumes et de la charcuterie. Il y a deux garages à légumes à Nancy : l'un avenue de Boufflers et l'autre rue Jeanne d'Arc pas loin de la place de la Croix de Bourgogne.