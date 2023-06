Mousse de citronnelle, sabayon de fraises : des idées pour des desserts après le barbecue

Chaque jour nos chefs viennent nous donner des idées pour la cuisine. Comme les beaux jours continuent de rayonner on a décidé de continuer les barbecues. On néglige souvent le dessert, ou alors on fait juste une salade de fruits, alors qu'on peut proposer des desserts originaux.

Grâce à Florane, notre cheffe, on a pris des idées et des recettes que vous entendrez dans le détail en ré écoutant l'émission : un sabayon et fraises, une mousse de citronnelle et des framboises à l'huile d'olive Notre cheffe Florane Degremont est cheffe du restaurant "L'escapade" avenue du XXe corps à Nancy. Un jour un commerce Monsieur Edouard est notre boucher, il est au marché central de Nancy Notre experte culinaire C'est Karine Claude qui nous a rejoint, elle est droguiste à Nancy,et elle nous a expliqué comment enlever les tâches de cerises. À écouter Des salades pour l'été (et un gros débat sur la différence saucisse rouge / Cervelas)