On aime les patates et on se fait quelques petites recettes

Vinaigrette, mayonnaises... Comment faire des "sauces froides" ?

Chaque jour on cuisine ensemble avec les meilleurs chefs de la region. Et le week-end ; on s'offre les conseils et les idées de toute une équipe de spécialistes. On leur a demandé de nous rappeler les bases cette semaine, notamment pour réussir les "sauces froides" comme on dit chez les pros...