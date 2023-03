On bosse nos sauces et que ça saute

Chaque week-end on retrouve notre équipe d'expert(e)s culinaires et on prend un joyeux cours de cuisine. Aujourd'hui, on va bosser nos sauces. Une sauce réussie ça peut littéralement vous sauver un plat.

Sauce béarnaise © Getty - Crédits : alaincouillaud Créatif - n° : 182146821

Nos experts : Philippe LARUELLE, chef et démonstrateur pour la maison de création d'ustensiles culinaire DeBuyer dans les Vosges au Val d'Ajol. Il est aussi maître cuisinier de France. Clotilde MENGIN, sommelière pour la maison Mengin (notamment vins et tartine, rue des ponts à Nancy). Elle est aussi caviste. Monsieur EDOUARD notre boucher du marché central de Nancy.