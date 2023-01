On cuisine avec du café (à ne pas confondre avec on cuisine avec un café !)

Et si on cuisinait le café ?

Le café on aime ! On peut se le boire tranquille à la maison, au bureau ou au comptoir, mais on peut aussi l'intégrer à des recettes. C'est ce que nous a proposé Florane notre cheffe. On est aussi allés discuter avec la Maison CANTON qui torréfie du café à Granges-Aumontzey depuis 1921.

Florane nous a donné sa recette de maquereaux marinés au soja et béchamel de café pour l'entrée, en plat une crème de topinambours fumés et café, et en dessert un moelleux au chocolat au lait avec une crème chiboust au café.

Notre cheffe

Florane du Bistrot des écoles rue Blandan à Nancy

Notre expert

Jérémy Durand est droguiste à Nancy. Il nous a expliqué comment effacer les tâches de café

Un jour un commerce

Chaque jour on va voir nos commerçants parce qu'ils connaissent les "saisons" et aussi les envies des clients. Aujourd'hui c'est boucherie avec Monsieur Edouard au marché central de Nancy. Il nous a parlé du pot-au-feu, des ce qu'on peut y mettre comme viandes et des prix qui vont avec. Une recette qu'on aura plaisir à cuisiner alors que le week-end s'annonce frais et neigeux...