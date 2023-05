Peu importe le temps : on fait les brochettes !

Chaque jour on retrouve les meilleurs chefs de la région. Aujourd'hui, on retrouve Lorraine Pierrat, cheffe et patronne du Domaine de Saint Romary à Saint Etienne Lès Remiremont. Avec elle, malgré le temps et pour faire venir le soleil, on a cuisiné les brochettes.

Indémodables brochettes © Getty - Crédits : istetiana Créatif - n° : 860900392

Avec de chouettes recettes de brochette de saucisse lorraine et noix de Saint Jacques, de cuisse de poulet au paprika et même de rognons. Un jour un commerce Direction la boucherie Daval au Val d'Ajol, monsieur Daval nous a donné une chouette recette de brochette au filet mignon de porc. Un jour un expert Séverine Berthéas est nutritionniste, elle nous a expliqué combien de calories il faudrait pour maigrir. On les enlèves où ces calories ? Elle nous a répondu.