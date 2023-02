Quelques idées de plats pour la Saint Valentin

Chaque jour on cuisine avec les meilleur(e)s chef(fe)s de la région. Aujourd'hui, c'est Lorraine PIERRAT notre cheffe. Elle tient le domaine de Saint Romary, restaurant à Saint Etienne Lès Remiremont, et elle nous a donné plein d'idées pour la Saint Valentin...

Lorraine nous a donné le secret du "vin d'amour", un chouette cocktail pour les amoureux. Côté entrées un filet de rouget, elle nous a donné un chouette plat de résistance et quelques desserts...

Notre cheffe

Lorraine PIERRAT est cheffe et patronne du Domaine de Saint Romary à Saint Etienne Lès Remiremont,

Notre experte culinaire

Sandrine Berthéas est nutritionniste, elle enseigne à l'Université de Lorraine. Elle nous a parlé de produits qui sont dit aphrodisiaques et qui le sont, et d'autres qui ne le sont pas...

Un jour un commerce

Chaque jour on file chez nos commerçants et on leur demande la tendance chez leurs clients et de nous conseiller des produits de saison. On a appelé notre boucher aujourd'hui.