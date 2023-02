Rencontre culinaire avec le réalisateur Sébastien Tulard pour un film gourmand

Chaque dimanche, on rejoint le chef Morgan Fady, patron du restaurant "l'imprimerie" et on reçoit un invité qu'on apprend à connaître à travers ses goûts culinaires. Aujourd'hui cinéma et pâtisserie avec Sébastien Tulard, réalisateur du film "à la belle étoile" consacré à un chef pâtissier célèbre

A gauche : Sébastien Tulard © Getty - Jérôme Prod'homme

"A la belle étoile" c'est l'histoire de Yazid, un gamin qui veut réaliser son rêve : devenir un grand pâtissier. Une histoire très émouvante, tirée d'une histoire vraie, celle de Yazid Ichemrahen qui est devenu un des plus grands pâtissier du monde. Il est incarné, dans le film, par Riadh Bellaïche, le célèbre youtuber. On a donc parlé pâtisseries, avec quelques chouettes recettes de Morgan. Notre chef Morgan Fady tient le restaurant "l'imprimerie" à Fontenoy la joûte.