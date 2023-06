Susana Gállego-Cuesta la directrice du Musée des Beaux-arts de Nancy

Chaque samedi, le chef Morgan FADY et Jérôme PROD'HOMME reçoivent un(e) invité(e) et font connaissance à travers... La gourmandise. Aujourd'hui, c'est Susana Gallego-Cuesta qui les a rejoint. Elle est directrice du Musée des Beaux-arts de Nancy...

Côté cuisine, on a parlé de nombreuses spécialités du pays d'origine de Susana qui est espagnole. Entre les boulettes, le riz (de Catalogne) et la fameuse tortilla de patatas qu'elle fait elle-même, on n'a pas manqué de gastronomie. Morgan FADY tient le restaurant l'Imprimerie à Fontenoy la joûte près de Baccarat

L'occasion de rappeler que le Musée de Nancy est l'un des plus anciens de France. Loin d'être figé dans le temps, il vit aussi avec son époque et les artistes d'aujourd'hui. Et vous verrez que sa directrice ne manque pas d'idées.

