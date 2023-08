L"Artsolite, un restaurant bistronomique et bien plus encore !

Au travers de ses expositions, son bar, sa boutique et son restaurant, L"artsolite veut offrir à tous des expériences enrichissantes et insolites au contact de l’art et de la culture

C'est un nouveau lieu, né en mai 2023, après trois mois de travaux, niché en plein cœur de Saint Jean en Royans !

Le site d"artsolite © Radio France - Artsolite

Bâti sur un ancien site industriel dédié au tissage, l’usine a été entièrement réhabilitée pour vous offrir des moments de découverte, de détente, de gourmandises culturelles et ludiques.

Venez découvrir le lieu où l’art et l’insolite se mêlent pour vous surprendre et éveiller vos sens !

L"artsolite c’est plusieurs lieux en un, 3 espaces d’exposition complémentaires pour des propositions culturelles tournantes, un bar, une boutique art et décoration, un restaurant, une résidence d'artistes, l'accueil de groupes et un parc ouvert à tous!

Cocktails et Mocktails avec Angélique © Radio France - L"artsolite

Le restaurant de L’’artsolite vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Il vous propose des mets de qualité et de saison principalement issus des filières locales.

Une restauration simple, accessible et gouteuse déclinée autour d’un menu et plat du jour le midi est proposé du mercredi au samedi.

Le restaurant vous dévoile une version bistronomique à l’ambiance plus intimiste et raffinée les vendredi et samedi soir, ainsi que le dimanche midi.

Il s’ouvre vers l’extérieur aux beaux jours pour vous permettre un moment de plaisir en terrasse…

La carte est renouvelée à chaque saison !

Salade italienne composée de salade verte, jambon cru, œuf mollet, parmesan et croutons maison. © Radio France - Artsolite

Ouvert à tous, il ravit petits et grands avec de multiples activités artistiques, gustatives et ludiques.

Basé sur la rencontre, vous découvrirez plusieurs expositions mêlant des œuvres issues des arts anciens, classiques, modernes ou contemporains et celles nées de la pop culture (films, séries, BDs, mangas, comics, jeux vidéo, musiques…)

Infos et réservations:

www.lartsolite.com