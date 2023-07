La cuisine de l'été

La tomate : le fruit de l'été qui nous éclate !

Nelly CHAIX, Cheffe du restaurant "L'épicurieuse" à Privas, est venue nous donner ses conseils, astuces et recettes pour bien choisir, cuisiner et conserver les tomates. Avec Céline De ALMEIDA, Directrice adjointe du groupe Accès Emploi, on a aussi découvert l'association " Le Terreau " et toutes ses initiatives.

"L'épicurieuse" Place du Jeu de Ballon à Privas. Fermé lundi et dimanche. Du mardi au jeudi de 8h30 à 16h00 Du vendredi au samedi de 8h30 à 23h00.