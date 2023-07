La cuisine de l'été, à la Table de Cousignac à Bourg-Saint-Andéol, avec Raphaël Pommier et le Chef Olivier Dupuis

Avec le vigneron Raphaël Pommier et le chef Olivier Dupuis, nous avons exploré les étals de nos marchés, et Olivier nous a dit ce qu'il cuiisne en ce moment à la Table de Cousignac, Raphaël Pommier, quant à lui, nous a donné des accords Mets et Vins pour l'occasion.

A noter que la Table de Cousignac vous accueille tous le soirs en Juillet et en Aout. (Réservation conseillée)