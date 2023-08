La cuisine de partage avec l'équipe de la Fontaine Minérale à Pont-de-Barret

Bouillabaisse, koulibiak, côte de bœuf ou mezze du monde, c'est la cuisine qu'on aime servir dans de grands plats à partager à la Fontaine Minérale, restaurant mais pas seulement, comme nous le découvrons dans la Cuisine de l'été.

L’été, c’est souvent le moment des retrouvailles et des grandes tablées. Voilà pourquoi nous avons choisi de parler de cette cuisine autour de laquelle on se réunit. Pas d’assiette individuellement dressée, mais de grands plats posés sur la table, comme au restaurant de la Fontaine Minérale à Pont-de-Barret, dans le sud Drôme.

Au cœur d'un grand parc, au bord du Roubion, la Fontaine Minérale accueille toute l'année spectacles, concerts, bals et guinguettes. Dans le bâtiment de l'ancienne ferme coule une source qui a donné son nom au lieu. C'est là, sous la verrière que se réunissent les convives autour de la cuisine de Romain Gabe. Le Chef drômois, qui a commencé sa carrière comme pâtissier dans de grands restaurants, décline cuisine méditerranéenne et cuisine du monde sur une carte courte qui ouvre l'appétit. Deux options, pour profiter du lieu, la brasserie pour les belles occasions et la halle gourmande, qui propose toute l'été grillades, frites, fallafels, gaufres et autres crapuleries aux familles et aux amis venus profiter en bande de la fraîcheur du parc.

Dans cette émission, nous recevons Jeanne Courrier qui a repris et transformé le lieu avec son compagnon Félicien Dejonghe en 2016. Romain Gabe, le Chef, nous livre ses conseils pour réussir la bouillabaisse et un superbe poisson en croute.