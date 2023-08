La lactofermentation est simple, savoureuse, écologique et bonne pour la santé : lancez-vous !

avec Michèle Robert, de Plantes et Cie, Ateliers Vivants à St-Jean-le-Centenier

Michèle Robert, son kimchi et son mélange carottes-chou-radis noir lactofermenté - Plantes et Cie

Bonne au goût, bonne pour la santé et peu énergivore. Et si la fermentation était la meilleure manière de profiter des légumes de notre potager ?

Aujourd'hui, nous nous initions à cette technique ancestrale qui revient au goût du jour. Pas d'équipement particulier à prévoir, juste des légumes, un couteau, un bocal et du sel pour démarrer. Sans oublier les conseils de notre invitée Michèle Robert qui au sein de Plantes et Cie organise des ateliers autour des légumes et des plantes.

Dans cette émission, Michèle Robert nous explique le principe et les vertus de la lactofermentation. Elle nous donne les conseils de base pour nos premières expérimentations. Quels légumes utiliser ? Comment ensuite les consommer ? Vous apprendrez notamment que la lactofermentation faire quelques petits bruits étonnants et que c'est normal. Ajoutez à cela ses recettes de kimchi et d'ail lactofermenté pour encore plus de bienfaits. Réécoutez cette émission en intégralité et lancez-vous !

Michèle Robert, Plantes et Cie (St-Jean-le-Centenier)

Plantes et Cie organise des ateliers lactofermentation, kombucha, déshydratation, hydrolats, gemmothérapie. Renseignements sur Facebook