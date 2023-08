La myrtille d'Ardèche à l'honneur avec le pâtissier Aurélien Fournier

Muffin ou pavlova aux myrtilles, Aurélien Fournier partage avec nous ses recettes et sa passion pour ce fruit typiquement ardéchois.

Dans ses pâtisseries de La Voulte et de Guilherand Granges, Aurélien Fournier a choisi de magnifier les produits de son Ardèche natale. Travaillant au plus près des producteurs locaux, il sélectionne les produits de la meilleures qualités qui lui permettent de créer des recettes gouteuses mais légères et peu sucrées. Son dessert du moment, l'Ardèche, un entremet myrtille et crème de marron de l'Ardèche sans gluten.

L'Ardèche par le pâtissier Aurélien Fournier (La Voulte, Guilherand-Granges / 07) © Radio France - Héloïse Erignac

Recette de muffin aux myrtilles d'Aurélien Fournier :

Battre ensemble 2 oeufs, 125g d'huile (pépin de raisin, tournesol ou noisette), 50g de lait, un trait d'extrait de vanille et 1g de sel.

Faire un mélange sec de 150g de farine de blé (de riz pour une recette sans gluten), 3g de levure chimique, 125g de sucre.

Incorporer le mélange liquide au mélange sec puis y ajouter 125g de myrtilles.

Dresser dans le moule à muffins et faire cuire 15-18 minutes à 180°

Recette de pavlova aux myrtilles d'Aurélien Fournier :

Battre 100g de blanc d'oeuf et 50g de sucre en meringue. Ajouter 50g de sucre glace tamisé et terminer de monter la meringue. La disposer en cercles de 8cm et faire cuire 1h30 à 100°.

Monter une crème fouettée avec 100g de crème, 10g de mascarpone et 10g de sucre.

Dresser sur les meringues refroidies puis disposer de petites myrtilles (ou autres fruits au choix).

Pâtisserie Aurélien Fournier

13 avenue Marx Dormoy

07800 La Voulte-sur-Rhône

1395 avenue Georges Clémenceau

07500 Guilherand-Granges

patisserie-aurelien-fournier.fr