La slow food de Sylvain Menaud, chef et agriculteur à la Bola, en Ardèche

Travailler des produits bruts, main dans la main avec les producteurs locaux, respecter les saisons, minimiser les déchets et la consommation d'énergie, faire un maximum de choses soi-même et toujours explorer. Voilà comment Sylvain Menaud a choisi de cuisiner.

Sylvain Menaud cultive fruits, légumes, herbes aromatiques et fleurs comestibles, il élève ses agneaux, fabrique son pain et travaille main dans la main avec les producteurs locaux. Dans son four à bois, il saisit, rôtis, cuit, mijote et fait sécher. Le terroir cévenole pour terrain de jeu, il explore les techniques d'ici et d'ailleurs pour sublimer les saveurs.

Sylvain Menaud, La Bola (Laboule, Ardèche) - Héloïse Erignac

Dans cette émission, Sylvain Menaud cette philosophie "slow food" qui l'a amené à changer de vie et à créer la ferme-auberge de la Bola avec sa compagne Frédérique, un lieu préservé qu'ils partagent quelques jours par semaine avec leursclients, au gré d'un repas savoureux avec vue sur les Cévennes.

Gravlax d'agneau (Sylvain Menaud, La Bola / Laboule, Ardèche) © Radio France - Héloïse Erignac

Les condiments de Sylvain Menaud, La Bola (Laboule, Ardèche) - Héloïse Erignac

La Bola

Hameau le Monteil

Le Fabre

07110 Laboule

06 18 42 20 88

auberge@labola.fr

labola.fr