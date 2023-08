Le premier salon des distillateurs de la Vallée du Rhône le 9 septembre à Valaurie

Une vingtaine de distillateurs de la vallée du Rhône sont attendus… ainsi que le grand public qui pourra découvrir le métier mais aussi les productions.

On pensait que le métier et la tradition se perdait ... eh bien non ! Il y a un renouveau et cette Ronde des distillateurs le prouvera 9 septembre prochain.

Première ronde des distillateurs © Radio France - Hilarion

Philippe Froment a démarré son activité de distillateur juste après le confinement. Dans son alambic, datant de 1926 et installé dans un champ à Valaurie, il distille, avec sa compagne Muriel, plantes et alcool pour la production de spiritueux mais aussi d’huiles essentielles . Une activité artisanale dans l’air du temps. « Il y a 30 ans, il ne restait que 150 distilleurs en France. Aujourd’hui, nous sommes 2 000. Il y a beaucoup de distillateurs artisanaux », souligne-t-il.

L'alambic de la Distillerie Spirit&Sens datant de 1926 © Radio France - Distillerie Spirit&Sens

Découvrir un métier ancestral

Dégustations gratuites sur les stands des distillateurs

Distillation sur deux alambics quasi centenaires

Cours de cocktails par Baptiste Vassy (Le Breuvage)

Conférences :

Guillaume Ferroni (Maison Ferroni à Aubagne) sur les anisés

Quentin Le Cleac’h (Distillateur à Saint Quentin la Poterie) sur le syndicat des distillateurs indépendants

Espace Librairie "fermentation - distillation" tenu par De Natura Rerum (Librairie à Arles)

Food truck Bio, Bière et komboucha bio à la pression

Tous les distillateurs et exposants à retrouver sur https://www.facebook.com/distillerieSPIRITetSENS