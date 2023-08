Les accords mêts-vins avec l'équipe d'Ici et là Valence

Le rouge sur la viande, le blanc sur le poisson et sur le fromage ? Si on sortait des sentiers battus ! On parle des accords mets-vins de l'été avec l'équipe de la Cave à manger Ici et là de Valence !

Soizic Boucher et Delphine Gelly, Ici et là Valence © Radio France - Héloïse Erignac

Quel vin sur des tomates, sur un melon, avec un barbecue ou un picodon ? Delphine Gelly et Soizic Boucher nous explique comment chez Ici et là elles choisissent les vins et conseillent les clients en fonction non seulement des plats qu'ils choisissent, mais aussi de leurs envies ou encore de la météo. Visite de leurs accords et domaines préférés, en Vallée du Rhône bien sûr, mais aussi bien au-delà. Minestrone du maraîcher - Ici et là Valence © Radio France - Héloïse Erignac Clément Dulas et Antony Boiglio, les chefs, nous déclinent les produits de saisons et jouent avec les saveurs comme dans cette nage de fruits et légumes d'été, qui est bien un dessert ! Clément Dulas et Antony Boiglio - Ici et là Valence © Radio France - Héloïse Erignac