Les conserves avec les Chefs de la conserverie de Marsanne !

La conserverie, c'est un métier que nous découvrons aujourd'hui avec les deux Chefs de la Conserverie de Marsanne.

La Conserverie, c'est non seulement une conserverie, mais aussi un restaurant, un salon de thé, une épicerie fine et un hôtel. On y transforme des produits locaux en plats à consommer sur place ou en conserve tout au long de l'année. Tapenades, houmous, crème de tomates séchées, soupes, confitures sortent des fourneaux menés par Quentin Vincent et Joris Marel, nos invités dans la cuisine de l'été.

Quentin Viencent et Joris Marel, Chefs de la Conserverie de Marsanne. © Radio France

LA CONSERVERIE - Hôtel, restaurant, salon de thé et boutique

Place Émile Loubet

26740 Marsanne

04 75 00 71 07

la-conserverie-marsanne.fr