A la découverte des vins oranges

Le vin orange n'est pas une nouveauté, c'est un vin originaire de Géorgie et qui existe depuis des millénaires. En France il commence à pointer le bout du bouchon surtout chez les producteurs bio ou nature.

Le vin orange est une catégorie à part de vin. Ce n'est pas du blanc, ni du rouge, ni du rosé. C'est un autre mode d'élaboration. Ce sont des raisins blancs au départ mais qui sont vinifiés comme des rouges, donc la pellicule dans le jus va apporter un peu de couleur au vin, de la texture et des arômes un peu différents. C'est vraiment une catégorie à part entière comme le rouge ou le blanc. C'est la macération de ce raison blanc qui va apporter cette couleur orange au vin.

Pour le vin blanc, on vinifie uniquement le jus du raisin et qui est transformé en vin. Pour le vin orange on va mettre en cuve tout le raisin qui va macérer et ensuite tous les modes d'élevage sont possible, comme un passage en fût ou en amphore.

Un vin historique

Le berceau de vin orange est le Caucase, il existe depuis des millénaires et aujourd'hui encore en Géorgie on vinifie les rouges est les blancs de la même manière, les raisins sont mis en cuve en entier dans des cuves qui peuvent être enterrés dans les maisons ou dans les caves qu'on rouvre la cuve au printemps pour retire le jus de ce vin blanc de macération. En France certains vignerons ont remis au goût du jour ce savoir faire, même si on ne pousse pas la macération aussi loin que les géorgiens, les pellicules ne vont rester que quelques jours en contact avec le jus mais suffisamment pour lui donner une texture différente.

Côté conservation, le vin orange peut être un vin de garde, cela va dépendre de la façon dont il a été vinifié. Certains vins oranges vont pouvoir se garder longtemps, d'autres sont élaborés pour être consommer assez rapidement. Il est dans tous les cas conseillé de le déguster frais mais pas frappé non plus, entre 10 et 14 degré, l'idéale est de le servir frais et de le laisser se réchauffer un peu dans le verre.