A la Noix Patiente à Gange d'Ans

A Grange d'Ans, Lucette Dubreuil Lachaud prend soin de ses noyers depuis 1983. Une passion qu'elle partage avec son mari Michel pour le plus grand plaisir des consommateurs.

Produire des noix demande beaucoup de travail.

Il faut au moins 8 ans pour que le noyer qui a été planté donne une première récolte.

A la Noix Patiente , c'est la franquette qui domine. Les noyers greffés sont taillés en gobelet pour donner le meilleur. A 8 ans un noyer produit 1 kilo, à maturité 25 à 30kg.

A la Noix Patiente, il y a 2500 arbres qui donnent environ 40 tonnes de noix par an. Les noyers sont nourris au fumier des bovins.

Au départ Lucette n'était pas passionnée, mais la mécanisation de la récolte, la création d'un syndicat pour obtenir l'AOC ont changé la donne, et Lucette s'est mise à fabriquer des produits très variés. Elle travaille avec son mari depuis toujours, et une équipe, dont un cuisinier professionnel pour la réalisation des gâteaux et pâtisseries.

La Ferme est aussi le lieu d'accueil d'un marché de producteurs toutes les semaines jusqu'au 24 août.

Un marché très sympa, où l'on peut danser sur un plancher installé pour l'occasion, et déguster des boissons festives et maison : gingembrade, vervénia entre autres.

Lucette vend des noix en coque et des cerneaux, mais aussi son huile de noix, qui vient d'être primé et recevoir le prix du Concours Régional d'Aquitaine en recevant la Médaille d'or. Une huile pressée à chaud, technique très industrielle) qui a un petit goût de gâteau et de pain grillé.

Elle excelle également dans la réalisation des gâteaux comme le craquant au noix dont la recette secrète a été donnée par un voisin corrézien, ou le moelleux aux noix fourré de crème de noix avec un craquelin, et surtout les cannelés aux noix dont la réputation n'est plus à faire !

Vous trouvez les bons produits de la Noix Patiente dans sa boutique et dans les boutiques de producteurs du département:), des produits issus de l'exploitation tout en bio de Grange d'Ans.