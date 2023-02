Antoine Girard, boulanger pâtissier à Périgueux

À 34 ans, Antoine Girard a réussi à installer son établissement au cœur de périgueux. Pâtissier rigoureux et créatif, il innove et fidélise sa clientèle avec un large choix de gâteaux et tartelettes. Une exigence qui lui a permis d'intégrer le label "Artisan gourmand" de Nouvelle-Aquitaine.

Originaire d'Ussel en Corrèze, Antoine Girard à complété sa formation par ses voyages et expériences qui l'ont menés du Pays Basque jusqu'en Lorraine. C'est en 2019 qu'il s'installe avec sa compagne à Périgueux, boulevard Stalingrad et ouvre sa boulangerie-pâtisserie : la maison Antoine Girard.

"J'ai travaillé avec beaucoup de monde, et grâce à ces rencontres, j'ai appris l'amour du goût, de l'esthétique et du produit. J'ai toujours eu l'envie de m'installer à mon compte", se souvient Antoine Girard qui réalisera son rêve à l'âge de 30 ans, " quand on est prêt, on laisse le moins bien pour ne garder que les meilleur, et on se lance".

A la tête d'une équipe de 13 personnes, la maison Antoine Girard propose un large choix de pains et viennoiserie, mais aussi du snacking salé, des gâteaux, chocolats et glaces en fonction de la saison.

La tartelette Snikers imaginée par Antoine Girard - capture https://www.antoine-girard.com/

Création et gourmandise

Parmi les spécialités proposées par Antoine Girard, on retrouve un large choix de tartelettes individuelles dont la tartelette Snikers inspirée de la célèbre barre chocolatée. Le chef pâtissier a simplement déconstruit une barre classique composée de caramel, noisette et sablé croustillant pour réaliser une tartelette original, proposée aussi en format familial. "Quand on prend la tartelette à la main (pas à la cuillère) et que l'on ferme les yeux, on a la sensation de manger un snikers !" assure Antoine Girard.

Tartelette Mont-Blanc

Tartelette Snikers, Mont-Blanc (avec crème de marron) ou Cinoche (avec chocolat blanc et pop-corn) proposées cet hivers. Le chef pâtissier aime créer et surprendre. Vous retrouverez également ses pains burger au sein du restaurant Le Watson à Périgueux.