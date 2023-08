"Au rythme des Saisons" à Antonne et Trigonant : Cultiver, embellir, entretenir, 3 activités proposées par cette entreprise familiale qui possède un vrai savoir faire

C'est une histoire familiale qui dure depuis plus de 70 ans. Stéphane Rapnouil et son épouse Emmanuelle Génier sont la troisième génération à exercer des activités de maraîchage et d'horticulture comme le père et le grand père de Stéphane à Antonne-et-Trigonant. Au gré du temps, A u rythme des saisons , s'est développé avec un troisième pôle d'activité, l'entretien et l' aménagement des espaces verts. Ils ont choisi de travailler en agriculture raisonnée. Ce couple travaille en binôme : Emmanuelle gère l'administratif et la gestion alors que Stéphane est sur le terrain. Un vrai passionné qui a appris de son grand père et de son père. Au rythme des saisons, Stéphane cultive un tas de légumes. Il aime particulièrement la salade. Toutes les trois semaines, il plante 2000 plants de salades Il en vend près de 5OO tous les samedis matins sur le marché de Périgueux. C'est dire que ses salades ont du succès.

Les salades de Stéphane - Au rythme des saisons

Stéphane vous propose également ses tomates avec différentes variétés dont une qui remonte à l'époque de son grand père qui est allé en vacances en Espagne. Il y a plus de 50 ans, le grand père avait ramené quelques graines de là bas et au fil du temps, ça s'est transmis.

"Des tomates qui ont très bon goût. Chaque pied de tomates ne produit que 5 à 6 tomates pas plus. Stéphane n'en produit que 500 pieds par an. C'est la qualité et le goût qui sont mis en avant. "

Les plants de tomates - Au rythme des saisons

On peut les manger de diverses façons, que ce soit froid ou chaud. Souvent, les recettes les plus simples sont les meilleures. Les oignons échalotes sont également fort appréciés. On apprécie particulièrement de les manger avec un petit peu de vinaigre balsamique lorsqu'on mange quelques huîtres.

Alors qu'attendez-vous pour découvrir les légumes " Au rythme des Saisons"? Rendez vous les mardi et vendredi de 11H à 17h au 37 route de limoges à Antonne et Trigonant ou les mercredi et Samedi sur le marché de Périgueux.