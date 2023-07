Des conseils et recettes pour réussir votre buffet d'été

Mon parfait brunch vous accompagne dans l’organisation de toutes vos réceptions privées ou en entreprises

Quand on parle de buffet, ou d'apéro dinatoire, l'idée reste la même : régaler son monde avec des mets faciles à servir et qui ravissent nos palais. Jamila et Nicolas ont ouvert il y a trois mois " Mon parfait brunch" à Périgueux.

Désireux de sublimer le terroir, ils vous proposent un Brunch équilibré alliant générosité et simplicité, utilisant les produits de saisons, en mariant le salé et le sucré. Leurs mini burgers ont beaucoup de succès . Des idées de verrines pleines de fraîcheurs à base de courgettes, quelques dés de saumon, de la feta ou du fromage de chèvres, un peu d'huile d'olive et quelques épices et le tour est joué. Vous souhaitez faire simple, des plateaux de fromages et de charcuteries bien présentés ne peuvent que ravir vos hôtes ou encore de délicieux cakes salés ou aux pommes .

Jamila répond à toutes vos attentes en vous proposant :

- Des formules composées de produits frais et locaux,

- Une mise en place et une décoration de buffet,

- Une prestation de service pendant vos évènements,

Plus d'informations : 07 86 28 40 92 monparfaitbrunch24@gmail.com 🥞