Implantée à Payzac, la ferme Lacombe dans la pure tradition

La ferme Lacombe à Payzac travaille dans le respect de l’animal et le traite avec le grand soin pour vous proposer une gamme diversifiée de viandes fraîches, charcuterie et conserves

Qu'elle soit blanche ou rouge, de multiples facteurs influencent l'intérêt nutritionnel d'une viande, notamment, l'alimentation donnée aux animaux. Ludovic Lacombe travaille dans le respect de l’animal et le traite avec le grand soin. Il élève de la limousine et du cochon sur sa propriété la ferme Lacombe au lieu dit Chargnac sur la commune de Payzac. C'est aussi pourquoi il cultive ses propres céréales à la ferme et les bêtes sont ensuite transformées et cuisinées selon des recettes familiales traditionnelles, sans conservateur ni colorants.

Mascotte Louloute (petite velle Limousine de la ferme Lacombe - La ferme lacombe

Les produits de la ferme Lacombe vont de la viande bovine (génisse ou bœuf) sur commande en frais (faux filet, entrecôte, tournedos, rôtis...) ou en conserves (bourguignon, blanquette, daube...). Porc en frais (grillades, côtelettes, rôtis...), en conserves (pâté, confit...), charcuterie cuite (pâté, rôti, saucisson, boudin...), produits secs (saucissons, saucisses, jambon...).

Ludovic agrandit son activité en collaborant avec la forge gourmande , une exploitation basée à la chapelle Auzac qui élève des brebis et depuis 1998 une activité de production de canards gras. Avec Karine, ils vous proposent des produits authentiques etdès plus délicieux.

Karine de la Forge gourmande

Le coup de coeur de Ludovic Lacombe nous emmène à Thiviers au Gaec les trois cailloux. Sébastien Lechevalier est récoltant éleveuret cutlive endives, asperges et noix à découvrir au marché de Thiviers le samedi matin.