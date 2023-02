L'Agora des Champs part au Salon de l'Agriculture

A Boulazac depuis 10 ans on trouve de très nombreux producteurs ! Ils étaient une vingtaine au départ, ils sont 120 aujourd'hui à l'Agora des Champs, une des plus anciennes boutiques de producteurs du département de la Dordogne.

Fille, petite-fille d'agriculteurs, Isabelle Desmond la présidente de l' Agora des Champs a suivi la route familiale. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, on a cultivé la terre et élevé des bêtes à la maison. Isabelle a toujours vécu près des clients, productrice de canards gras, de légumes à Bassillac et Auberoche avec son mari qui élève des bovins à viande, elle a toujours milité pour le circuit court. Et c'est tout naturellement qu'elle est devenue présidente de L'Agora des Champs qui a pour mission de mettre en avant les produits du Périgord, les circuits courts et le manger bio et local mis en avant par le département.

L'Agora des Champs a été sélectionnée par le Conseil Départemental pour représenter la Dordogne au Salon de l'Agriculture

La boutique propose des produits de qualité pour une consommation saine sans produits chimiques. La Noix Patiente, le Moulin de la Veyssiere, le Gaec de la Mouthe, Denis Bourgin, la Ferme de Cap Blanc, la Brasserie du Chanoine, le Rucher des Pimpardies, le Domaine de Chanteloiseau, et la liste n'est absolument pas exhaustive, ils sont 40 producteurs à représenter le filières de notre département lors de cette grande foire agricole qu'est le Salon de l'Agriculture !

Isabelle, Antoine et Mélodie de l'Agora de Champs, et avec eux les producteurs issus des filières se relaient sur le stand Dordogne Périgord du Salon de l'Agriculture du 25 février au 5 mars : noix châtaignes foies gras vin cèpes truffes ... mais aussi miel, gin, pastis, bière, lapin, escargots, caviar ou truite !