L'étable gourmande à Audrix : une histoire de famille qui régale avec leurs produits de la ferme

La Famille Bon vous reçoit à l'Étable Gourmande et vous invite à vivre une expérience culinaire au cœur des produits de leur ferme auberge à Aubas

L'étable gourmande à Aubas est bien plus qu'une simple ferme auberge. C'est une destination culinaire au cœur de la campagne du Périgord noir, une ferme auberge qui se distingue par sa passion pour les produits de la ferme et sa cuisine traditionnelle.

Dès votre arrivée, vous serez accueilli par l'atmosphère chaleureuse et conviviale qui y règne La famille BON, composée d'Amélie, Michel et Martine, ses parents et son compagnon Rémi met tout en œuvre pour vous faire sentir comme chez vous, en vous invitant à partager leur amour pour la terre, les animaux et la bonne cuisine. Une ferme de 85 hectares avec 70 vaches laitières, 70 génisses de race holstein, 600 canards mulards élevés pour leurs foies et 5 cochons, en plus de la culture céréalière. De quoi approvisionner la ferme auberge familiale qui accueille les hôtes dans ses 5 chambres au mobilier de bois fait maison par Michel, le père d'Amélie et les régaler des mets cuisinés avec les produits de la ferme.

Le menu unique de l'étable gourmande met en valeur les produits de la ferme. Leur fameuse soupe de carcasse , salade périgourdine, foie gras, Magret, confits, tarte et gâteau aux noix de la ferme ou encore l'ile flottante faite avec le lait de l'exploitation..Chaque plat est préparé en respectant les recettes traditionnelles .Prévoir entre 26 et 32 euros.

les produits de la ferme auberge l'étable gourmande

La famille vous propose également des visites de la ferme, où vous pourrez vous immerger dans la vie agricole et en apprendre davantage sur les pratiques d'élevage et également la possibilité de vous héberger dans leurs 5 chambres d'hôtes.

Pour découvrez le plaisir de manger des produits frais directement issus de la ferme, voici l'adresse de la ferme auberge L'étable gourmande - 27 Les Granges, 24290 Aubas - 05 53 42 38 44. Bon appétit!