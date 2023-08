L'été dans le vignoble de Bergerac et Duras

Dans le vignoble de Bergerac et de Duras on fête l'été au travers de manifestations festives et joyeuses mêlant dégustations des 10 appellations et gastronomie sur le port de Bergerac pendant l'été.

Les vins de Bergerac petits à côté des grands voisins bordelais n'ont pas à rougir Grâce à des viticulteurs passionnés comme Gilles Gérault qui responsable de la section appellation Rosette pour la profession. Une appellation confidentielle qui concerne 17 viticulteurs et 42 hectares en Dordogne. La qualité paie. Et c'est quelque chose que sait Gilles propriétaire du Château du Rooy . Un domaine qu'il a racheté à l'issue d'un parcours dans le monde du vin auquel il n'était pas prédestiné. Gilles Gérault produit du rosette lui aussi, en AOC comme tous ses vins Château le Rooy Le rosette c'est un vin blanc sucré mais pas trop, beaucoup moins que le Monbazillac, avec beaucoup de fruits et de fraîcheur. La soirée du 15 août " Rosette night " lui est consacrée au Belvédère Bergerac. La surface de production de rosette peut être augmentée, mais il faut faire de bons choix et assurer des productions qui seront vendues. Les aléas climatiques des dernières années plongeant les viticulteurs dans des problématiques de climat presque tropical n'aident pas. Mais le Rosette progresse avec qualité, il y a 25 ans il n'y avait que 5 hectares de plantés ! A noter : le samedi 5 août le bar éphémère sur le port de Bergerac, et le samedi 15, "la Grande Dégust' " Quai Cyrano, avec DJ set , et le 11 août grande soirée dégustation et Dj set " La Grande dégust" !