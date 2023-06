La BAM, brasserie artisanale à Périgueux

Il y a 10 ans Denis et Ophélia ouvraient leur brasserie à Marsac. La BAM est aujourd'hui une référence en Périgord.

Denis Porcher a exercé de nombreux métiers jusqu'à sa formation de brasseur Québec. Une passion jamais disparue partagée avec sa compagne Ophélia.

La Bam fête ses 10 ans

Une fierté pour Denis qui a commencé dans un local à Marsac, avec Ophélia et le matériel racheté à une brasserie de Lisle.

Aujourd 'hui la gamme de départ s'est étendue , les traditionnelles et les éphémères font bon ménage toutes élaborées avec un savoir-faire traditionnel et beaucoup d'inventivité. Une alchimie réussie pour une belle gamme dont des bières bio et sans gluten qui permet à chacun d'exercer la finesse de son palais. Car savoir consommer de la bière est tout un art qu'enseigne l'équipe de la BAM dans leur Taproom de Périgueux, lieu de dégustation direstement installé sur site de production, où l'on peut jouer, écouter de la musique, découvrir des groupes... Ouvert du mercredi au samedi.

Mention spéciale décernée aux étiquettes de la Bam, qui mettent joliment en valeur la dizaine de recettes des bières permanentes et toutes les éphémères.