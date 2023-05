La Chavagn', une bière artisanale du Périgord noir

La Chavagn', une bière artisanale née de l'envie de transformer une passion et un apprentissage en un véritable métier : brasseur

Située au cœur du Périgord Noir, dans la commune de Coly Saint Amand depuis 2013, la brasserie Chavagn' produit 3 gammes et une dizaine de bières qui s'adaptent aux saisons et aux différents palais . Maltées, amères, sèches ou fruitées, toutes les bières de Renaud Steneck sont brassées à la main avec de l'eau de source du Coly et des mats, des céréales locales et des houblons 100% français, sans aucun additif

La gamme Chavagn' - Chavagn'

Les bières Chavagn',3 différentes gammes

- Les classiques : des bières qui jouent la carte de l'authenticité. Une gamme de six bières qui sont autant d'atouts pour vous surprendre.

- Les craft Beer : 3 bières qui portent les jolies noms de L'encre noir, vue sur l'amer, la passante brassée à partir de matière première traditionnelle et désigne les bières artisanales Outre Manche et atlantique.

- Les fruitées : une recette originale de bière aux fruits et saveurs locales. Chataîgnes de Dordogne et framboises fraîches de Corrèze.

Des bières tres appréciées par la cheffe Fabienne Eymard du restaurant le Moulin de l'imaginaire à Terrasson La

villedieu. Elle privilégie l’authenticité des produits et leur qualité en harmonisant les textures, les cuissons et la puissance des saveurs!.

La boutique Bar Chavagn' à Coly - Chavagn'

La brasserie vous accueille dans son espace dégustation, les mardis et vendredis de 10h à 18h de septembre à fin juin et du lundi 14h au samedi midi en juillet et août. Durant l'été, vous pourrez déguster ces bières sur le marché des producteurs de pays de Salignac Eyvigues les vendredis soirs en juillet et août dès 18 h30 ainsi que tous les dimanches matin sur le marché de Saint Geniès de fin avvril à septembre.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération