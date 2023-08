La Cité du goût et des saveurs à la Foire Expo de Périgueux

A l'occasion de la Foire Expo de Périgueux les 14, 15, 16 et 17 septembre, La Cité du Goût et des Saveurs et Ravir 24 s'associent pour faire vivre au public et aux professionnels de jolis moments culinaires.

Visuels de La Cité du Goût et des Saveurs et de RAVIR 24

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Dordogne et RAVIR 24 mettent les petits plats dans les grands.

Du 14 au 17 septembre, la Foire Expo de Périgueux va ouvrir ses portes sur de nombreux évènements et les métiers de bouche sont évidemment à l'honneur.

Des ateliers culinaires animés par la Cité du Goût sont annoncés les samedi 16 et dimanche 17 septembre : réaliser un milkshake, un smoothie ou de la pâte à tartiner, façonner croissants et chocolatines n'auront plus de secrets pour vous. Il est conseiller de réserver sa place ici .

Evènement économique majeur avec 250 exposants et 30000 visiteurs attendus,

La Foire Expo est le lieu idéal pour organiser des concours. Des concours professionnels se déroulent en public les vendredi 15 et samedi 16 septembre. Au programme concours de baguette Périgord et Tradition et concours de planche apéro.

La Cité du Goût et des Saveurs et RAVIR 24 (Regroupement des Artisans aux Valeurs et Intérêts Réciproques) mettent également en place pour l'évènement incontournable qu'est la Foire Expo, un fournil éphémère, une tombola des dégustation et des démonstrations, notamment grâce aux apprenti.e.s de la filière alimentaire du CFA des Métiers de Boulazac.