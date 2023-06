La cuisine arménienne à l'honneur à Sergeac en Dordogne

L'Amicale des Arméniens du Périgord organise son repas traditionnel à Sergeac le dimanche 25 juin 2023

L'Arménie, possède une riche tradition culinaire qui remonte à des milliers d'années, influencée par l'histoire, la géographie et les cultures voisines. La commune de Sergeac en Dordogne sera en fête le dimanche 25 juin 2023. L'Amical des Arméniens du Périgord qui a pour vocation de diffuser l'art, la culture et l'histoire du peuple Arménien en Dordogne organise à la salle des fêtes son repas traditionnel arménien. Ce repas sera précédé, à 10h30, de la projection du film de Frédo Burguière "Les 3 vies d'Arminé"". Massis Pelhivanya et Daniel Arabien nous présentent cette cuisine et ses traditions.

les fameuses brochettes - L'amicale Arménienne du Périgord

La cuisine arménienne est un véritable trésor culinaire qui reflète l'histoire, la culture et la richesse de ce pays d'Asie occidentale. Avec ses influences multiples, cette cuisine offre une variété de saveurs délicieuses et de spécialités comme les fameux Mézzés, ensemble de préparations en petites portions qui peuvent être servies en apéritif comme des feuilles de vigne farcies au houmous en passant par le taboulé ou les beignets d'aubergine. Vous pourrez accompagné ces mézzés avec du lavash préparé en pétrissant une pâte à base de farine, d'eau et de sel, puis en le cuisant sur les parois d'un four en terre cuite appelé « tonir »

Un autre plat emblématique de la cuisine arménienne est le keshkeg . Il s'agit d'un plat consistant à base de blé concassé, de viande (généralement de l'agneau) et d'épices. Sa préparation est un processus laborieux, qui nécessite de cuire lentement le blé et la viande pendant de longues heures. Ce plat est traditionnellement servi lors de festivités et de célébrations familiales.

La cuisine arménienne regorge également de délicieuses soupes, telles que le « spas » ou le « khash ». .En explorant la cuisine arménienne, on découvre un mélange harmonieux de saveurs méditerranéennes, orientales et caucasiennes. C'est l'une des plus anciennes cuisines d'Europe. Alors qu'attendez vous pour la découvrir et la goûter en vous inscrivant vite à ce repas traditionnel à Sergeac. Bon appétit !

repas arménien - L'amical arménienne du Périgord

L'amicale des arméniens du Périgord vous propose au programme :

11h : projection du film de Frédo Burguière "Les 3 vies d'Arminé"

12h : apéritif

13h : repas

Au menu :

Apéritif - assiette de Mézzés

Grillades accompagnées de boulgour et pilaf

Desserts

Vin et café compris.

Réservation avant le 20 juin au +33 5 53 50 35 32