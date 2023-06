La ferme auberge du Cantou à Saint Mondane, un vrai savoir faire

Du canard, rien que du canard, cuisiné en différentes recettes, c'est ce que vous propose la ferme auberge du cantou à Saint Mondane

Catherine Lefebvre et Jean-Luc Marmiesse de la ferme auberge du Cantou à Saint Mondane

Les saveurs du terroir éveillent nos papilles avec leur authenticité et c’est un véritable voyage gustatif ancré dans l'histoire des traditions culinaires locales que vous proposent Catherine Lefebvre et Jean-Luc Marmiesse. Ils vous reçoivent sur leur exploitation et vous accueillent dans leur ferme auberge du Cantou à Saint-Mondane.

la gamme de la ferme auberge du Cantou - La ferme du cantou

Bienvenue à la ferme du Cantou

Membre du réseau " Bienvenue à la ferme ", cette exploitation élève des canards, reçus à 1 jour, élevés en plein air et en toute liberté, gavés à la céréale et ensuite transformés en produits fermiers supérieurs,100% Canard à la saveur d'autrefois : foie gras, bloc, pâtés, rillettes, confits, cassoulet, civet, cou farci que vous retrouvez dans leur boutique sur place. Afin d’éveiller vos papilles, n'hésitez pas à réserver votre table du 15 juin au 15 septembre 2023. Vous pouvez également commander leurs produits en ligne sur ce site .