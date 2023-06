La Ferme de Cap Blanc à Monfaucon : l'excellence de l'agriculture traditionnelle au service de la qualité

C'est à Monfaucon que la famille Chignat s'est installée dans le ferme familiale du Cap blanc. Emmanuelle et son Mari Didier rejoint par leur fils Baptiste depuis 2015 sont des agriculteurs, des éleveurs qui s'engagent dans une variété d'activités, alliant harmonieusement les vignes, l'élevage de vaches limousines et de veaux élevés sous la mère, ainsi que la gestion attentive de leurs bois dédiés à la mycosylviculture. Leurs maîtres-mots : la diversité et la qualité des produits au travers de plusieurs labels : agriculture raisonnée, label rouge bœuf limousin, AOC Bergerac, Cèpes du Périgord, Bienvenue à la ferme .

Ils accordent une importance capitale à l'autosuffisance fourragère de leur exploitation pour fournir une alimentation saine et équilibrée à leur troupeau. De plus, ils mettent un point d'honneur à maximiser le confort et le bien-être animal. Les animaux sont choyés et élevés dans le respect de leurs besoins naturels. La symbiose entre les différentes activités de leur exploitation leur permet de conjuguer efficacement la préservation de l' environnement, la production agricole de qualité et le bien-être animal.

La Ferme du Cap Blanc, dédiée à l'exploitation agricole mais aussi à la transformation du cèpe du Périgord.

La famille Chignat a mis en place des pratiques durables pour cultiver ces champignons dans un environnement respectueux de la nature. Grâce à une parfaite connaissance de leur cycle de vie, ils veillent à préserver les écosystèmes forestiers dans lesquels ces champignons prospèrent sur près de 100 hectares.

Leur engagement ne s'arrête pas à la simple récolte. À la Ferme du Cap Blanc, ils transforment les cèpes du Périgord. Ils proposent une large gamme de produits dérivés, tels que des conserves, des sauces et des préparations culinaires à base de cèpes du Périgord. Ils s'efforçent de faire connaître et apprécier la richesse gastronomique du terroir culinaire.

Pour découvrir les produits de la ferme de Cap Blanc cet été , rendez vous tous les matins de 10h à 12h , le reste de l'année sur rendez vous exclusivement.

Autre rendez-vous à ne pas manquer cet été est l'événement "le trio du terroir". Trois femmes éleveuses et agricultrices qui se réunissent pour vous proposer de découvrir et déguster leurs produits autour d'animations. trois dimamnches de 10H30 à 17h.

Le dimanche 16 juillet 2023 Chèvres et Fromages des Thevenis à Baneuil chez Christine BLIN

Le dimanche 17 août 2023 La ferme de Cap blanc à Monfaucon chez Emmanuelle Chignat

Le Dimanche 10 septembre 2023 Nyaqab à Cause de Clérans chez Séverine Corjon

Pensez à réserver au 06 82 08 06 93. Bon appétit et belle découverte