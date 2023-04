La ferme de Pauzy à Saint Géry, une pratique d'agriculture responsable

À la Ferme de Paufy à Saint Géry, le bonheur est dans le pré mais aussi dans votre assiette !

Dans le Périgord pourpre, la ferme de Paufy à Saint Gery est une exploitation familiale achetée par le grand père maternel de Valérie Versos en 1968. Elle se situe en plein cœur du massif forestier du Landais. Elle a été exploité ensuite par son père qui a monté un troupeau de vaches limousines repris en 2006 par Landy, le mari de Valérie. Elle s'est installée quant à elle en 2017 en ajoutant une autre activité, un atelier de poules pondeuses bio.

Les limousines de la ferme de Paufy à Saint-Géry - La ferme de Paufy

La ferme de Paufy est dédié à l'élevage sur lequel la culture n'a sa place que pour amener l'autonomie alimentaire des animaux. Valérie et Landry Versos vous proposent toute l’année d’acheter de la viande de bœuf direct producteur, des œufs certifiés agriculture biologique, de la charcuterie et des plats préparés. En 2022, l'ensemble de la ferme est certifiée bio et leurs actions quotidiennes s’inscrivent dans une démarche d’agriculture responsable où le bien-être animal et la protection environnementale jouent un rôle essentiel.

Les oeufs certifiés agriculture biologique - La ferme de Paufy

"On voit au fur et à mesure des années que le travail qu'on fait sur nos prairies, sur nos cultures nous donne une flore plus diversifiée, plus riche et qui résiste aussi un peu plus longtemps à la sécheresse."

La viande de la ferme de Paufy - Marie-Dominique PRIVE

Pour commander les produits de la ferme de Paufy, c'est ici. Si vous êtes à la recherche d’une destination nature pour vos prochaines vacances en famille**,** envie de renouer avec une alimentation saine , découvrez vite la ferme de Paufy, labellisée Bienvenue à la ferme , ses gîtes et son exploitation. Bonne visite !