La ferme de Turnac, producteur de foie gras et de noix bio à Domme en Dordogne

A Domme, la ferme de Turnac spécialisée dans la production de noix bio et de foie gras d’oie et de canard maintient un vrai savoir faire familial depuis trois générations

La ferme de Turnac est bien plus qu'une simple exploitation agricole. Ancrée dans le Périgord noir à Domme, la ferme spécialisée dans la production de noix bio et de foie gras d’oie et de canard a été créée par Pierre et Marie Louise Germain en1967. Leurs deux fils Alain et Guy avec leurs épouses Noëlle et Josiane (en 1980) ont contribués à la développer. En 2010, ils décident de passer en convention agriculture Biologique et propose une production traditionnelle avec un élevage et une agriculture extensifs et un gavage au maïs grain. Depuis 2012 ,ce sont Sylvain, fils d'Alain et son épouse Virginie qui maintiennent les savoirs faire familiaux..

Et si la découverte de ce savoir faire vous intéresse, la famille Germain vous accueille avec des visites guidées ou libres pour découvrir l’élevage d’oies et de canards, le gavage ainsi que l’atelier de transformation, une visite se termine toujours par une dégustation.

Depuis plus d'un an, la ferme de Turnac, une ferme pédagogique

Sylvain et sa famille avaient envie de mettre en avant leur métier de la ferme et de l'expliquer aux enfants dans le cadre de leur scolarité (classes vertes, journée découverte° C'est pourquoi, ils ont ajouté cette nouvelle activité, la ferme de Turnac devient une ferme pédagogique. Les enfants peuvent en effet observer le fonctionnement des machines agricoles, s'approcher des animaux pour apprendre à mieux les connaître, découvrir une noyeraie et comprendre la culture de la noix. Une découverte vivante et pédagogique de la nature et du monde rural.

Les produits proposés à la ferme de Turnac

Vous remplirez facilement votre panier avec quelques conserves d'oie et de canard: foie gras entier mi-cuit et stérilisé, bloc de foie gras, cou farci, cassoulet, confit, magret, rillettes, grattons, pâté de foie gras, gésiers, magret séché, magret séché au foie gras... et des produits de la noyeraie (noix en coque, huile de noix, cerneaux de noix...) Bon appétit !

Ouverture : toute l'année boutique à la ferme. D'octobre à mars de 9h à 19h le dimanche les consulter. D'avril à septembre tous les jours de 9h à 19h. Leurs produits sont également présents à la ferme de Quinte à Cénac et chez les fermier sarladais. Et n'hésitez pas à les rencontrer sur le marché des producteurs de Bouzic tous les mardis soir en juillet et en août.