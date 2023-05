La ferme du Roussel à Rampieux, une histoire de famille

A la ferme de Roussel à Rampieux, Isabelle Bonnefond produit en agriculture biologique depuis plus 20 ans

A Rampieux à la ferme du Roussel, on est agriculteur depuis plusieurs générations. Isabelle Bonnefond a repris l'exploitation il y a plus de 22 ans, un métier qui l'a passionne depuis toute petite. L'exploitation est en agriculture biologique depuis plus de 20 ans. Sur la propriété, on élève des vaches laitières, les *prim'*holstein, des montbéliardes, des bordelaises, une race devenue très rare. Il n'en reste que 300 en France ainsi que des porcs gascons, nouveaux venus sur la propriété depuis dix ans.

La bordelaise - La ferme du Roussel

Depuis 5 ans, Isabelle Bonnefond transforme et développe une gamme complète de salaisons, des charcuteries ainsi que des plats cuisinés régionaux. Dans le cochon tout est bon et Isabelle a eu l'idée de faire du saindoux et d'en faire des savons. Et si vous êtes amateur de bonnes confitures, la ferme du Roussel possède également un petit verger et fabrique d'excellentes confitures que vous trouvez dans la boutique de producteurs de la ferme Vialard .

La gamme de la ferme du Roussel

Et si vous voulez déguster le porc de gascon de la ferme du Roussel dans toute sa splendeur, réservez votre table à la table de Léo à Saint Avit Sénieur. Le chef Florent Réversat vous prépare une échine de cochon confite ou encore un filet mignon rôti et rosé. A déguster sans modération, Bon appétit !