La ferme Tintin et Flo, des volailles fermières à Saint Jory de Chalais

Médaillée d'argent au concours du salon d'agriculture de Paris 2023, Aurore Frugier Mayno est fière d'élever des volailles fermières dans sa ferme Tintin et Flo à Saint-Jory de Chalais

Aurore Frugier Mayno est une jeune femme passionnée. Quand elle était enfant , elle voyait sa grand-mère élever des canards et des volailles et pour Aurore, c'était évident : "Quand je serai grande, je ferai comme toi."

Aurore Frugier Mayno © Radio France - Marie-Dominique PRIVE

Malgré son statut de travailleur handicapé, Aurore souffre de TDAH, elle est déterminée. Il faut dire qu'elle est déjà la 8eme génération de femme agricultrice dans la famille qui se nourrit des fruits de leur travail et décide en 2015 d'élever des volailles fermières de qualité dans la pure tradition des grand-mères périgourdines .Sa ferme porte le joli nom de la ferme de Tintin et flo , les prénoms de ses garçons Avec ses poules cou nues, ses pintades, elle vise la haute qualité et ça paie. Elle travaille aujourd'hui avec le palais de l'Elysée et l'assemblée nationale, des chefs étoilés comme Vincent Arnould du Vieux Logis à Trémolat. Un travail récompensé car Aurore vient d'obtenir une médaille d'argent pour son poulet cou nu au concours du salon de l'agriculture 2023.

La poule cou nu de la ferme Tintin et Flo

Mais le meilleur des honneurs pour Aurore est de mettre en lumière son terroir, son beau pays du Périgord Vert par la reconnaissance de la qualité de ses produits.

les cou nus © Radio France

Et le meilleur du meilleur selon Aurore, c'est de partager en famille, avec ses enfants Valentin et Florent et son époux Fabrice une de ses volailles rôties dans le four de la cuisinière à bois, accompagnée de pommes de terre Sarladaises et son sourire nous dit combien elle est fière d'être paysanne.

La paysanne… ( poème d'Aurore Frugier Mayno)

Elle travaille sa terre comme son jardin secret.

Ses entrailles marquent les sillons du labour pour accueillir le cycle de la vie.

La patience est de rigueur…

S’activant à sa tâche, les soirs d’été d’orage, les deux pieds ancrés dans l’obstacle.

Les gouttelettes de pluie dessinent son corps et roulent généreusement sur ses formes.

Elle transmet à ceux qui veulent l’entendre.

Sans oublier, qu’autour de cette peau brunie par le soleil et suave de labeur,

Elle souhaite un peu de reconnaissance par un petit peu de votre abondance.