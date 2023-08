La laiterie Péchalou a sa boutique à Saint Cyprien

Nouveau packaging, une nouvelle boutique sur le site de production à Saint-Cyprien en Dordogne, la laiterie Péchalou continue d'innover en vous offrant des produits gourmands et artisanaux

Depuis la création en 1988, la laiterie Péchalou installée à Saint Cyprien fabrique et fait découvrir des yahourts et desserts gourmands,simples et bons qui valorisent un vrai savoir-faire d’artisan tout en défendant le territoire le Périgord. Le lait provient en effet des éleveurs qui se trouvent dans un rayon de moins de 80 kilomètres .La Laiterie du Périgord est née en 2015 avec une vraie conviction pour le Bio et la volonté de proposer des yaourts et desserts bio artisanaux et gourmands. Thomas Breuzet , directeur de la laiterie Péchalou depuis 2014 est très actif.

Le directeur de la laiterie Péchalou, Thomas Breuzet © Radio France - Marie-Dominique Privé

Thomas Breuzet dirige Quinoak, un groupement de PME spécialisées dans la fabrication de desserts laitiers et végétaux et dans lequel on retrouve Péchalou mais aussi :

- Baskalia qui fabrique et commercialise des produits laitiers à Espelette dans le Pays Basque.

-Granabio qui élabore des desserts et des brassées fermentées à partir de graines entières, des alternatives végétales aux desserts à Agen.

-Locadelice , le petit dernier qui propose du tofu artisanal et bio à Bordeaux.

Les produits Péchalou sont commercialisés en grande surface mais également sur les marchés en Dordogne :

- Le Mercredi : Périgueux et Bergerac

- Le Jeudi : Lalinde et Saint-Astier

- Le Vendredi : Trelissac et Buisson de Cadouin

- Le Samedi : Belvès et Périgueux

- Le Dimanche: Saint Cyprien

Le camion Péchalou à découvrir sur nos marchés périgourdins - Péchalou

Les packs ont changé mais pas les engagements, ni les recettes !

"C'est un clin d'oeil ce relooking puisqu'on remet sur nos emballages le petit laitier d'origine sur un fond blanc qui met en avant notre engagement qu'on retrouve à l'intérieur et en particulier notre engagement avec les éléveurs."

Et dorénavant, vous pouvez vous déplacer directement sur le site de production à Saint Cyprien pour acheter vos yahourts et les toutes dernières nouveautés dans la boutique ouverte du lundi au vendredi de 10 à 13h et de14 h à 17h

**Laiterie Péchalou-**Zone Artisanale Le Recolat-24220 Saint-Cyprien- 05 53 29 26 65. Suivez Pechalou sur Facebook