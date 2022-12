La Maison Layac à Vitrac  : l'art du café torréfié au feu de bois

Ce qui n'était qu'au départ une passion, née d'un voyage au Mexique, est devenu une nouvelle aventure professionnelle pour Céline et Julien Pouyet. Fin 2021, le couple est de retour sur les terres familiales à Vitrac, et décide de fonder la Maison Layac. Un Atelier/Boutique à l'intérieur duquel ils se lancent dans la torréfaction du café au feu de bois. Une méthode de chauffe devenue rare (ils ne sont qu'une poignée à perpétuer ce mode de chauffe à l'échelle Européenne) mais qui permet une cuisson plus lente et délicate pour un développement aromatique complet du grain de café.

Un an après l'ouverture de la Maison Layac, Céline Pouyet se réjouit de l'accueil bienveillant reçu et de la fidélité de ses clients périgourdins mais aussi du reste de France. Beaucoup de visiteurs goutent le café pendant leur séjour en Dordogne et commandent ensuite via la boutique en ligne.

La Maison Layac propose 11 gammes de café à la dégustation et à la vente : du "Miraculeux" ( origine Honduras) café de caractère au "Solaire" au café plus doux et subtil qui s'adapte au machines sans pression. Le café de la Maison Layac est vendu dans des épiceries fines mais aussi chez certains restaurateurs et revendeurs et plus récemment dans les entreprises qui souhaitent offrir à leurs collaborateurs un café de qualité.

Une idée de cadeau pour les fêtes

Pour les fêtes de fin d'année, la Maison Layac propose également du café vieilli en fût de chêne (dans des barriques ayant servi au vieillissement de l'alcool de prune), un large choix de thés assemblés en Seine et Marne ainsi que plusieurs gourmandises en chocolat issues de la Maison Bovetti à Terrasson.