La Maison Pasquet, charcutier-traiteur à Vergt

Chez les Pasquet on est boucher charcutier depuis plusieurs générations. Une passion qui a rattrapé Damien tardivement et pour le plus grand plaisir de ses clients.

Damien Pasquet © Radio France - Eve Gaillard

Saucisses, ventrèche, " chorizettes " ,saucisses basques, andouillette, ôtes de porc marinées, mais aussi plats du jour comme la brandade de morue...on trouve de tout à la Maison Pasquet. Damien Pasquet était éducateur spécialisé, il a repris une formation de charcutier traiteur au CFA de Boulazac et ainsi poursuivi la tradition familiale. Son grand-père avait ouvert la boucherie charcuterie dans les années 50. Après quelques transformations , Damien a rouvert " La Maison Pasquet ", et créé avec l'aide de son père ancien boucher qui lui transmet son art, une belle affaire qui s'est très rapidement fait un nom. Un nom bien mérité, puisque Damien a obtenu un prix pour son pâté de campagne en mai 2022, le prix du Meilleur Pâté décerné par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Dordogne. Tous les mardis soirs, Damien est sur le marché gourmand de Vergt. Il vend ses assiettes de belle charcuterie et n'hésite pas à partager son expérience / attention ne prenez pas de la ventrèche découpée trop finement, et ne faites pas trop cuire vos grillages au barbecue, plancha ou brasero pour qu'elles ne soient pas trop sèches !