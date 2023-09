La marque "Artisans gourmands" pour vous offrir l'excellence du terroir périgourdin

"Artisans gourmands", un des labels de la chambre des Métiers et de l'Artisanat Dordogne pour défendre le fait maison, la proximité, l’innovation, la transmission du savoir-faire et la convivialité

Michel Pauliac et Océane Batailler de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Dordogne

Conseils et formations en création, reprise, développement et transmission d'entreprise, l a Chambre de Métiers de l'Artisanat de Dordogne est le partenaire privilégié de plus de 16 000 artisans dans les secteurs de l'alimentation, du bâtiment, du service et des métiers de Production. Michel Pauliac, responsable du développement économique de la CMA24 nous présente la marque" Artisans Gourmands" :

Depuis 2015, la marque « Artisans Gourmands » s’étend sur l’ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine et fédère plus de 500 professionnels dont 70 en Dordogne autour de 4 grandes valeurs de l’Artisanat : le fait-maison, l’innovation, la transmission et la proximité . La certification qu’ils reçoivent pour 3 ans est contrôlée par un audit de plus de 30 critères à respecter. Cette marque permet de reconnaître ceux qui ont fait la démarche volontaire d’offrir l’excellence : les artisans des métiers de bouche comme les bouchers, boulangers, glaciers, charcutiers-traiteurs, chocolatiers, pâtissiers, restaurateurs… qui défendent le fait maison, la proximité, l’innovation, la transmission du savoir-faire et la convivialité

Artisans gourmands,, un développement local

La marque Artisans Gourmands s’inscrit dans une démarche globale avec pour objectifs :

- de garantir au consommateur la qualité des produits et le savoir-faire des artisans qui répondent à l’ensemble des critères de la marque.

- de faire connaître les artisans locaux, de valoriser leur savoir-faire et la qualité de leurs productions,

- d’assurer la promotion des produits locaux, maison, de qualité, préparé et vendus par les artisans de bouche de la Nouvelle-Aquitaine,

Les critères d’attribution sont organisés en 3 grandes familles qui répondent aux valeurs artisanales :

- LA PRODUCTION dont les savoir-faire, la qualité́ des produits, la maitrise sanitaire. Ex : le pourcentage de produits fabriqués maison parmi ceux qui sont vendus ; le nombre de matières premières originaires de la région (ou de départements limitrophes) utilisées ; la fabrication de spécialités locales, l’innovation…

- L'OFFRE COMMERCIALE et SERVICES dont la proximité́, les services « sur mesure »… Ex : l’accueil des clients, la valorisation des produits en boutique mais aussi sur le web et les réseaux sociaux, la communication, l’information des consommateurs, les attentions et détails proposés à la clientèle…

- LE SOCIAL dont la conduite d’une entreprise à taille humaine. Ex : la gestion positive du personnel, la formation, l’évolution professionnelle, la transmission des savoir-faire, l’implication dans la vie locale et la prise en compte de l’environnement dans tous ses aspects (énergies, réglementation, circuits courts)…

La marque «Artisans Gourmands » permet de reconnaître ceux qui ont décidé d'offrir l'excellence, chaque jour, près de chez vous et laCMA24 les met en avant en organisant des événements

-Le CMA est au MIF Expo, Made in France , le plus grand événement célébrant la fabrication française du 9 au 12 novembre 2023 au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Au programme, plus de 1 000 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire et leurs produits. Deux artisans gourmands périgourdins seront présents ; la distillerie de l'Ort et le moulin de Chély

- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Dordogne se propose d’égayer les papilles et les tables des visiteurs durant les trois jours de festival du livre gourmand à Périgueux. Evénement incontournable pour les amoureux du livre et de la gastronomie du 17 au 19 novembre 2023.

La marque des artisans du goût, ceux qui veulent du bon. Pour les découvrir, c'est ICI .