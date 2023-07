La Pisciculture des Eaux de l'Inval à Borrèze

A la tête d'une belle pisciculture, ancien moulin en Dordogne, Edouard Roullet élève des truites de qualité.

Il travaillait dans l'industrie, il a eu envie de se lancer à son compte et dans la pisciculture. Avec l'aide précieuse de l'ancien propriétaire, Edouard Roullet a réussi son pari.

A la lisière du Quercy, Edouard Roullet et son équipe élève une vingtaine de tonnes de truites à Borrèze, à la lisière du Quercy. L'Inval est la source qui permet d'alimenter les bassins. De l'eau fraiche, bien oxygénée et de la place (25kg par m3) sont les clés de la production de bonnes truites. Le savoir-faire aujourd'hui est fondé sur la problématique du manque d'eau. Il faut savoir filtrer , dépolluer, recycler l'eau utilisée en composant avec des coûts d'énergie qui explosent.

Une dizaine de personnes travaillent à la pisciculture des eaux de l'Inval, avec des pics de travail l'été et à Noël.

La circulation de l'eau, le nettoyage des grilles (il faut suffisamment de poissons pour que les bassins ne s'encrassent pas trop vite), l'oxygénation de l'eau, la reproduction des poissons (liée à la température de l'eau), la transformation...Les tâches sont nombreuses et variées.

C'est la truite Arc-en-ciel importée des Etats-Unis il y a deux siècles, qui est élevée à la pisciculture des Eaux de l'Inval, qui offre une belle qualité au consommateur. Au bout d'un an et deux mois, la truite pèse 250 g et est prête à être consommée. Les hérons sont ses prédateurs, la pisciculture ayant échappé à la loutre qui est bien plus dangereuse pour les truites.

Truite fumée, soupe de truite, truite sous vide, rillettes de truite, lasagnes de truites, esturgeon fumé... La Pisciculture des Eaux de l'Inval propose de nombreux produits transformés et plats préparés, à acheter sur place et dans les boutiques de producteurs, et à déguster dans certains restaurants !