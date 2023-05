Des yaourts, du fromage, des glaces,... découverte des produits laitiers de la Vache va Bio à Montignac-Lascaux.

Christine Segondat a rejoint l'exploitation agricole de son mari, implanté à Montignac-Lascaux à 500 mètres de la Vézère. Une ferme qui produisait auparavant du tabac et qui pratique depuis plusieurs générations l'élevage de vaches laitières et la production de noix.

Depuis 2019, Christine qui a créé au sein de la ferme La Vache va bio. Le bon lait de la soixantaine de vaches laitières est transformé en yaourts, fromages blancs, fromages, desserts et glaces. "Je travaille 20 000 litres de lait à la l'année", précise-t-elle.

Les différents produits avec le lait de la ferme transformé par Christine Segondat. - La Vache va Bio

Avant de devenir agricultrice, Christine Segondat connaissait déjà bien le milieu. 'J'ai fait de la formation et du conseil agricole", raconte celle qui a du reprendre les études avant de créer son laboratoire. "Je suis partie à la rencontre d'agriculteurs dans d'autres régions et je me suis formée à Aurillac, dans le Cantal, dans un établissement qui est spécialisé en transformation laitière".

La glace prend forme dans le laboratoire de la Vache va Bio. - La Vache va Bio

Parmi les spécialités de Christine Segondat, on peut citer la glace aux noix de la ferme. C'est l'un des produits les plus demandés. La liste des parfums est longue : glace menthe-chocolat avec la menthe du jardin, noisettes, myrtilles, crème de marrons, pruneaux, abricots. La Vache va Bio travaille en partenariat avec d'autres producteurs labellisés bio. Dans ces glaces, il n'y a que du lait et du fruit.

Pour ses yaourts fruités, Christine achète des purées de fruits bio (coulis fruits rouges, clémentine, mangue, poire, figue, kiwi) fabriquées par un artisan ardéchois.

Retrouvez toutes les infos et la carte avec les différents points de vente sur le site internet de la Vache va bio .