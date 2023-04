Le Château Haut Bernasse à Monbazillac

Le propriétaire du château Haut Bernasse à Montbazzillac s’appelle Romain Claveille. Il est à la tête de cette exploitation depuis près de 10 ans maintenant. Il produit du rouge, du blanc, du Montbazillac et depuis l’an dernier, un vin pétillant.

La récolte 2023 sera la dixième récolte de Romain Claveille à Montbazillac. Avant d'acheter le château Haut Bernasse , Romain travaillait sur un autre domaine, c'est là qu'il est tombé dans la "barrique", qu'il est devenu un amoureux de la vigne. Son cursus universitaire n'avait au départ rien à voir avec la viticulture, plutôt orienté dans le monde de l'environnement et la gestion des espaces naturels.

Le vignoble et le terroir l'une des priorités de Romain Claveille au moment de chercher sa propre exploitation il y a 10 ans. Il souhaitait également une exploitation de taille "moyenne", il possède 14 hectares de vigne en agriculture biologique. La propriété n'était pas officiellement en bio au moment de l'achat, mais il y avait un travail pour tendre vers le bio. Il y a donc une continuité surtout que Romain Claveille ne connaissait que ce mode de production, puisqu'il l'avait appris durant sa précédente expérience.

Image d'illustration de grappes de raisin © Getty - Carlos Mir

Aux côtés des rouges, des blancs, des Montbazillac, il y a une petite nouveauté depuis l'an dernier au Château Haut Bernasse , il y a le vin pétillant. Une demande des consommateurs selon Romain Claveille. Ce qui est intéressant sur ces vins là, c'est la légèreté apportée par les bulles. Au Château Haut Bernasse , c'est un vin pétillant naturel, c'est à dire que c'est le résultats de deux fermentations. La première se fait en cuve, pour transformer le sucre en alcool, et la seconde se fait en bouteille et c'est elle qui va donner l'effervescence sans ajout de CO2 et sans sulfite ajouté.