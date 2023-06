Le Château le Raz à Saint-Méard-de-Gurçon couronné meilleur vigneron 2023

Le Château Le Raz à Saint-Méard-de-Gurçon, propriété de la famille Barde, sacré vigneron de l'année 2023 : Un savoir-faire et un travail d'équipe récompensés

Le Château du Roc, dans le vignoble de Pécharmant en Dordogne a été le décor de la nouvelle édition du Concours des Vins de Bergerac Duras. 194 cuvées anonymées ont été dégustées par une soixantaine de dégustateurs répartis en 16 jurys qui ont attribué au total 62 médailles. Ce super jury a désigné la cuvée «Château le Raz les Filles Montravel rouge 2021 » coup de cœur. Patrick Barde, propriétaire du Château le Raz à Saint-Méard de Gurçon , terroir de Montravel, remporte le titre de vigneron de l’année 2023. Une consécration qui fait plaisir d'autant plus que le maître de chais Régis Giron, prend sa retraite après quarante-deux ans de bons et loyaux services. Ce prix est partagé au sein de toute l'équipe qui gère plus de 70 hectares pour produire des s vins fins et élégants en rouge, en blanc, en rosé et en moelleux.

La gamme du château le Raz © Radio France - Château le Raz

Régulièrement en vue pour ses montravel, le domaine est entré en 1958 dans la famille Barde, enracinée dans le Bergeracois depuis le XVes. Le domaine viticole possède des vignes bénéficiant de l’ IGP Périgord et des AOC Montravel & Bergerac .